維拉利爾周三憑互射12碼力克曼聯而首度贏得歐霸盃冠軍，是第七支以不敗姿態在歐霸盃封王的球隊，教練艾馬則創紀錄，成為第一位領軍四度贏取歐霸盃/歐洲足協盃的主帥。不過艾馬利賽後表示，球隊今季在操練中並沒練習12碼。

曾經率領西維爾贏得2013/14至2015/16三屆歐霸盃冠軍的艾馬利，在帶領維拉利爾首度贏得歐戰錦標後，超越了查帕東尼而成為首位四度贏得歐霸盃/歐洲足協盃的主帥。他在賽後表示︰「今季，我們在操練中沒有練習12碼，但球員們都非常出色。所有人都射入是很奇妙，這是維拉利爾、會長以及整個計劃的驕傲。」

艾馬利又說︰「秘密就是努力。球員們在整項賽事以及決賽中都展現了很好的心態。」

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