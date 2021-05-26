足球場上球星們都威風凜凜，回歸現實他們其實都跟普通男孩一樣是個大細路，甚至是鍾情日本動漫的「宅男」。巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比和效力過神戶勝利船的普多斯基，都是《足球小將》的忠實粉絲，美臣蒙特更加試過在入球後發射《龍珠》內的龜波氣功慶祝，可見大男孩們都童心未泯。

《足球小將》這套卡通片是不少球迷的經典童年回憶，作為足球員的麥巴比，亦幻想過自己如戴志偉一樣強勁。前年夏天疫情尚未爆發時，他就來到日本跟《足球小將》原創者高橋陽一會面，後者還送了一張麥巴比畫像鼓勵他繼續加油，麥巴比亦形容是夢想成真。隨後他為法國踢友賽時弄傷肩部，黏上紗布繃帶，又形容自己似足漫畫其中一段情節的戴志偉般，左肩裹繃帶繼續堅持在場上拼搏。效力過神戶勝利船的普多斯基，甚至跟運動品牌聯手推出《足球小將》波砵，之後還穿着過這雙特別版戰靴為神戶取得入球，他自己都直言非常高興！

除了《足球小將》，《龍珠》亦是另一套極受歡迎的動漫，美臣蒙特就曾在車仔3月初以1:0擊敗利物浦一仗，入球後扮演《龍珠》主角孫悟空發射龜波氣功。這位英格蘭國腳就笑言，這個動作其實是要調侃隊友葛特蘇馬，他指在包機上常和芝維爾看見葛特蘇馬看《龍珠》，於是想在比賽中戲弄一下對方。而廣島三箭後衞井林章亦非常喜愛人偶玩具，是位公認的「御宅足球員」，他曾向贊助商壽屋表示，若他能夠入波，就希望對方送一隻動漫《科學超電磁砲》角色的人偶玩具給他。

文：華弟

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