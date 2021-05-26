【綜合英格蘭外電】今季歐洲球壇壓軸大戰，歐聯決賽將於周六上演，由曼城鬥車路士進行全英大戰。曼城門將艾達臣摩拉斯表示，會向主帥哥迪奧拿提出要求，假如周六決賽要鬥至互射12碼分高下，讓他主射有機會決定勝負的第五輪。

當被傳媒問到，會否有機會在互射12碼階段操刀時，艾達臣說：「我在（主射名單之中）。我不需要練習太多，但第五輪會由我主射。那是決定性的最後一輪，我會提出這個要求。」曼城在20/21球季已贏得英超與英聯盃冠軍，不過在季中曾經歷一段奇怪情況，無論由根度簡、奇雲迪布尼或菲爾科頓等大勇球員去處理12碼，竟然都曾先後宴客，當時艾達臣已經公開說過，希望能成為曼城劊子手，不過似乎不獲哥帥接納。

這位巴西鋼門以往亦曾揚言，自己是曼城隊中最好的12碼劊子手，無奈哥迪奧拿並不准許他在比賽中上前主射12碼。他說：「我沒有練過太多罰球，主要是練射12碼，雖然我在葡乙列比魯時有射過罰球，但那都是陳年往事了。我是曼城最好的12碼劊子手，但他們並沒有派我操刀。」

曼城三號門將卡臣亦大讚艾達臣的腳頭非常重：「薩克史提芬與我都領教過他主射的12碼，你會寧願讓它入網，他的腳頭太重了，殺傷力很大。」