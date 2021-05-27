周三歐霸盃決賽，曼聯在互射12碼階段不敵維拉利爾。曼聯名宿兼足球評述員史高斯就批評曼聯，表示球隊好像已經接受落敗，而且沒有展示出必須贏下這場決賽的決心。

在這場歐霸盃決賽賽前，史高斯睇好曼聯能擊敗維拉利爾封王：「曼聯正準備和一隊西甲排第七位的球隊比賽，這在西甲不是一個很好的位置。我認為曼聯今晚絕對可以取勝。」

可惜事與願違，最終曼聯無緣冠軍，賽後史高斯就批評紅魔：「很困難走出這場比賽，亦很難去讚賞球員，他們今晚的表現不是很好。整體來說，球隊取得進步，但落敗能領他們感到傷心嗎？大家好像已經接受了這一切，在蘇斯克查的角度來說，大家的欲望在哪裏？」

他續指：「蘇斯克查帶領球隊是取得進步，但曼聯應該是期望去贏下冠軍。假如球隊在未年幾年都未有冠軍，蘇斯克查就可能有問題了，球隊沒有展示出必勝的決心。部分球員對落敗看似沒有太大感受，但般奴費南迪斯和卡雲尼就明顯傷心，他們不喜歡這個賽果。曼聯目前是一支太友善的球隊，領隊亦是。」

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