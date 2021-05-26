氣勢強勁的網隊於周二季後賽東岸首圈第二回合，主場以130:108大勝塞爾特人再下一城，場數領先至2:0。三巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、K艾榮（Kyrie Irving）和夏登（James Harden）合轟61分固然出色，但J夏里士（Joe Harris）和沙美（Landry Shamet）亦大灑三分雨，三巨頭無疑是缺一不可，但「平民版浪花兄弟」也是球隊衝冠的X-Factor。

文：華弟

網隊坐擁三巨頭是攻力強勁的冠軍陣容球隊，但籃球是五人運動，奪冠之旅不可能單靠三位球星就能完成，因此需要其他綠葉球員補給火力。網隊兩位射手夏里士和沙美就相當關鍵，回看勇士5年3冠的風光王朝，就建基於史堤芬居里（Stephen Curry）和K湯遜（Klay Thompson）這對浪花兄弟上。儘管網隊的主要輸出來自三巨頭，射手只為輔助角色，但這對平民版浪花兄弟夏里士和沙美來說，是發揮射手本色的好機會。

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第2次季後賽攻入130分

這場G2鬥綠軍，網隊初段就靠夏里士的外圍火力控制戰局，他首節已射入個人25分之中的16分，助球隊半場拋離綠軍71:47。今仗攻入10分的沙美亦偶爾在三分線放冷箭，今役命中高達57.1％。網隊乘綠軍球星塔圖（Jayson Tatum）被戳中右眼離場，末節進一步拉開比數，KD和艾榮整個第四節都未有上陣。夏里士今戰奪個人季後賽新高25分兼射入7記三分球，平了迪朗威廉士（Deron William）保持的網隊季後賽單場最多三分紀錄。今次亦是網隊史上第2次在季後賽拿下130分，上次已是2013年季後賽首圈G4的事，當時球隊要用上3次加時才拿到134分。

J夏里士平紀錄沙美捱出頭

有三巨頭製造空間，令射手們得到更多空位起手。這對網隊浪花兄弟中以29歲的夏里士表現較為穩定，他前季贏得三分賽，又為美國隊出戰過世界盃，並在競爭極大的網隊正選位置中佔到一席，經驗較為豐富。年輕的沙美就可謂捱到出頭天，這位24歲小將3年效力過3支球隊，先後被76人和快艇放棄，季初來到網隊更曾因表現奇差被球迷奚落，現時他已是網隊後場的重要火力之一。

兩位射手在三巨頭旁打球增加了知名度，接下來就是他們發揮的好時機，可望成網隊季後賽另一致勝關鍵。夏里士亦直言能與三巨頭合作，是所有射手的夢想：「這簡直就是射手的夢想。我們擁有史上其中三位進攻能力最好的球員，只要找到空間，我就會出手。」兩隊周五會移師波士頓打G3，倒戈的艾榮將回到熟悉的TD花園球場（見另文）。