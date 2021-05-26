今季為蘇斯克查帶領曼聯的第二個完整球季，雖然問鼎英超冠軍功敗垂成，但亦創造不少優異數據。首先蘇B成為費格遜離開紅魔後，首位連續兩季帶領球隊聯賽前三完季的領隊。其次，今季曼聯作客聯賽不敗，亦是英格蘭頂級聯賽歷史中第4隊完成此創舉的球隊。然而，球迷及傳媒對於蘇B的質疑始終未停過。

今季歐霸決賽之前，蘇B兩季半中就領球隊5次打入盃賽四強，但每一次都在四強被踢出局，直至今屆歐霸終於打破「四強魔咒」，順利殺入決賽。毫無疑問，今次歐霸決賽對蘇B絕對是執教生涯的大考，當然輸了亦不至於被炒，但所有人都期待他的這份考卷。而且大家都明白冠軍的影響力絕對大於冠軍本身，正如蘇B賽前所言，「這只是曼聯重登高峰的起步點。」且看蘇B能否成為史上第4助曼聯贏得歐洲賽冠軍的主帥。

不過，今次對手是有「歐霸之王」稱號的艾馬利。經歷過阿仙奴的挫折後，艾馬利今季帶領維拉利爾立即帶領球隊打入歐霸決賽，四強勇挫舊主更是大吐烏氣。對「黃潛」而言，贏得歐霸冠軍可以令球隊由出戰歐協聯改為出戰歐聯，亦可以打破英格蘭球隊的壟斷，為昔日歐洲第一聯賽爭一口氣——近5季英超歐戰系數已超過100分，拋離西甲的97分，搶走對方第一聯賽的頭銜