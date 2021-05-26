歐國盃決賽周將於下月11日開鑼，英格蘭國家隊主帥修夫基在周二先公佈33人初選名單，一周後才篩選最終26人。延遲決定陣容是因仍要出戰歐戰決賽的國腳眾多，當中曼聯中堅哈利馬古尼早前一直養傷，修夫基透露曼聯方面一直沒向他交代該名後防主力具體情況，是否可以十足狀態候命成疑。

英格蘭原定於周二公佈26人大軍名單，但由於曼聯、曼城及車路士本周均要出戰周三的歐霸盃及周六的歐聯決賽，加上多名國腳有傷在身，所以修夫基臨時決定先公佈33人初選名單，到下周二再作最後決定。修夫基承認目前並不清楚馬古尼的最新情況，若這位全球身價最高後衞未能出戰決賽周，對英格蘭將造成致命打擊。

手機用戶請按此放大圖表

曼聯未交代馬古尼傷情

「經過早前初步評估，我們對馬古尼出戰（歐國盃）持正面態度，但他的傷處似乎仍有一些腫脹，要接受進一步檢查。」修夫基說。「我明白球會為甚麼要保守秘密，情況有點困難，我不會怪責曼聯，未來幾日我們便會對情況有更多了解。」馬古尼在5月初對阿士東維拉的英超比賽中觸傷足踝，加盟後首場聯賽未能踢足全場，隨後一直到周日英超煞科戰都未有再代表紅魔披甲。

12歐戰兵唞2周即開波

除馬古尼外，因傷休戰多時的利物浦隊長佐敦軒達臣，以及阿士東維拉中場基亞利殊的情況，亦同樣令修夫基感到憂心。「我們暫時仍未看到軒達臣復出比賽，但他的康復進度很好，並會參與接下來的熱身賽。」修夫基說。「基亞利殊方面，他或許仍未有足夠狀態應付操練，我們一定會好小心控制他的負荷。他們能否應付6場90分鐘的比賽？我會說不大可能。」曼聯、曼城及車路士一共12名英兵，因要出戰周三歐霸及周六歐聯決賽延遲歸隊，預計無法在下月2及6日的2場熱身賽候命，但英軍下月13日便會出戰首輪歐國盃D組分組賽對克羅地亞。

除傷兵問題，國家隊隊長哈利卡尼在季尾表態希望可離熱刺，預計到轉會窗重開後會成為不少豪門的斟介對象。對此修夫基表示，相信卡尼不會因轉會問題而分心：「就着專注力與專業精神方面，我並不需要跟卡尼對話。他跟我們一起的時候只有一個目標，就是盡力贏取歐國盃錦標。我知道（轉會）這事情對他與熱刺來說都非常重要，但我不認為在他向國家隊報到之後，會有任何轉會事宜落實。進入集訓營後會有大量事情需要去處理，如接受體測，球員領隊會面互談等等，儘管管理層不會禁止球員使用手機以及向外界進行會談，但我相信球員轉會多數會在球季結束後一星期內成事，否則便該等到賽事結束之後。」

綜合英格蘭外電