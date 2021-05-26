英超煞科日成功贏波衝上前四嘅利物浦，近排就公佈咗由球迷票選心目嘅全季最佳球員，結果前鋒穆罕默德沙拿就力壓成日頂更踢中堅嘅法賓奴泰華利斯，同埋今季嘅大發現中堅尼達利菲臘斯贏獎。

雖然今季「埃及文明」表現都備受批評，不過沙拿其實全季上陣51場都入咗31球，效率都幾好。而且，呢位28歲前鋒仲要成為100年來首位單季正式賽事兩次作客奧脫福都入波的紅軍球員，創下新紀錄。沙拿得獎後都好謙，多謝球迷支持之餘，亦表示自己踢得好係好全隊人嘅功勞。

不過，當官方網站問到佢如果要揀全季最精采，佢諗都唔使諗就揀咗門將艾利臣比加對西布朗嘅神奇頭槌絕殺：「嗰球實在係不可思議，入咗嗰下我都忍唔住跳起，仲覺得今次入硬歐聯！」

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