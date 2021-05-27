墨爾本勝利今季表現繼續低沉，今季僅贏四場肯定無緣季後賽。球隊表現令人失望外更面臨星散，陣中的前英超中堅梳頓已率先離隊，預計球隊下季陣容會有大改動。

墨爾本勝利貴為澳職的傳統勁旅之一，曾贏過3次常規賽和4次季後賽冠軍。上季球隊只以第10名完季，是球會自11/12球季後，首次無緣進身季後賽。今季季初球隊由蘇格蘭中場比貝拿改行「英倫風」，簽下多名具英格蘭聯賽經驗的球員，如前韋根中場卡林麥馬拿文和征戰英冠多年的中場積及畢打菲特等。可惜事與願違，一眾新球員未能融入球隊令成績不濟，比貝拿在4月更被球會炒魷，由堅恩暫代。

不過，球會深知今季季後賽無望，勝利已找來前澳洲國腳普波域在7月接手新球季，但普波域目前已經私底下聯絡球員，討論球隊的未來和球員向留問題，惹來暫代教練堅恩非常不滿，公開批評普波域的做法不專業和影響球隊備戰。普波域的上任意味一眾「英倫風」球員很可能離隊，當中前英超史篤城中堅梳頓，在去年12月才加盟的他效力僅五個月已率先走人，他上周已經和勝利分道揚鑣回到英格蘭。

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