前冠軍莫迪（圖）剛於挪超榜首大戰勝出而登上一哥位，目前士氣不俗，在周四的聯賽迎戰華拉倫加時，料可以全取三分；由於莫迪近季迎華拉倫加經常半、全場皆勝，今役宜取莫迪開[主/主]。（球賽編號：星期四12；明日2:00am開賽）

莫迪於上場榜首大戰完場前4分鐘內連入2球，以3:2擊敗主場的洛辛堡，以4戰得10分升上首位，目前士氣甚佳。由於莫迪與次席的波杜基林特同分，為穩住榜首位置，今迎第六位的華拉倫加時必拼。人腳方面，莫迪一班主力如前鋒奧莫爾桑夫及中場艾薩斯侯辛等都可以候命，而另一中場艾歷希士達亦料復任正選，今役不難擊敗華拉倫加。由於莫迪近五次迎華拉倫加全部半、全場皆勝，而且近六場主場比賽（跨季）亦全部開[主/主]，今役宜取[主/主]。

至於開季後五連敗排包尾的白蘭恩，在周四作客今季同樣未開齋的史達比克時，則可望搶得本季第一分，宜博「讓球主客和」[+1]的白蘭恩「客勝」。白蘭恩雖然五仗全負，但要留意他們近3仗的對手是挪超3強莫迪、洛辛堡及波杜基林特，實在非戰之罪，今役面對同樣未曾勝出的史達比克，應該可以搶得分數。畢竟，白蘭恩近6次與史達比克交手皆保不敗共獲5勝1和，單計作客近8次訪史軍亦獲4勝3和1負。（球賽編號：星期四8；明日0:00am開賽）

文：數人