周三在波蘭格但斯克舉行的歐霸盃決賽，維拉利爾結果憑互射12碼以11:10擊敗曼聯，首次奪得歐霸盃冠軍。賽後有媒體為雙方球員評分，當中被賽會選為最佳球員的維拉利爾中伊天卡普爾得到全場最高的8分，而曼聯分面，最低分並不是最後射失12碼的迪基亞，而是全場表現患得患失的拉舒福特。

維拉利爾（4-4-2）

魯利 6分

在球隊嚴密的防守下真正考驗不多，亦為球隊撲出12碼奠勝。

祖安科夫 6.5分

曾與普巴碰撞需要包紮頭部，其後防守稱職。

艾比奧爾 7.5分

這位老將成為球隊的定海神針，被強攻下仍臨危不亂。

柏奧托利斯 7.5分

開賽初段有少許緊張影響表現，其後和艾比奧爾扼守中路。

艾方素柏祖沙 6分

在左路要面對格連活特和雲比沙卡，速度上有點吃虧。

耶利米賓奴 6.5分

這位小將在前場頗有威脅，勇於為球隊創造機會。

伊天卡普爾 8分

在中場成為球隊防線的第一道屏障，非常稱職的防守中場。

柏利祖 7.5分

作為球隊的死球專家，亦為摩蘭奴送上一記助攻。

文奴捷古路斯 5分

錯失了一次不錯的機會，其後對球隊貢獻不多。

謝拉特摩蘭奴 7.5分

為球隊射入第一個入球，亦是唯一一次中目標埋門。

卡路士巴卡 6分

上半場有次令人印象深刻的後腳傳中，其餘時間比較沉寂。

艾馬利 8分

上半場成功打出佈署，但進攻上創造的機會不多，下半場的換人亦相當果斷。

曼聯（4-2-3-1）

迪基亞 6分

對於失球可做的不多，但面對對方11次12碼都未救出，最後主射亦被救出。

雲比沙卡 7分

第100次為曼聯上陣，防守依舊穩健。

域陀連迪路夫 6分

對於球隊第一個失球有責任，走漏了摩蘭奴。

艾歷拜利 6分

代替哈利馬古尼上替，面對前球會的表現不過不失。

勞基梳爾 7分

防守穩健外亦積極參與進攻，為球隊進攻帶來活力。

麥湯米尼 7.5分

體力和速度上都是兩軍中場中的最佳，全場助攻助守。

保羅普巴 7分

這位法國中場的表現同樣不俗，但在互射12碼前被換出令人意外。

格連活特 7分

多次在進攻右路創造機會令人印象深刻，踢中100分鐘後被換下。

般奴費南迪斯 6分

這位隊長在上半場被對方嚴密看管，但換邊後表現有明顯改善。

拉舒福特 5分

表現不佳的晚上，下半場錯失了一次極佳的機會。

卡雲尼 7.5分

這位烏拉圭前鋒繼續交出表現，亦為球隊追成平手。

蘇斯克查 6分

在下半場明顯指示球員要壓上進攻，但在換人上較慢，幸好最後換入的馬達和阿歷士迪尼斯12碼都能順利射入。

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