曼聯傳奇領隊費格遜爵士日前隨隊到波蘭格但斯克，原來他不止是隨隊觀看「紅魔」周三對維拉利爾的歐霸盃決賽，還作為曼聯代表出席賽後頒獎禮。兩支決賽球隊都都獲准派遣一名代表，在歐洲足協會長施費連頒獎時列席，曼聯是次的代表是前領隊費Sir，而曼聯上一次在2017年打入歐霸盃決賽時的代表則為活華特。

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維拉利爾周三憑謝拉特摩蘭奴在29分鐘入球而先拔頭籌，但他的慶祝引起了更多討論。他在入球後滑向角球旗並獲隊友簇擁後，站起來做出了向左臂注射的動作。事實上，謝拉特摩蘭奴上周出席一個清談節目時，曾答應主持人如果取得入球便會做出接種疫苗的動作，向所有在新冠疫情下工作的醫護致敬，因此他在入球後兌現承諾。

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維拉利爾周三在歐霸盃決賽憑互射12碼擊敗曼聯，歷史性首奪歐戰冠軍，有球員賽後更興奮得剪網慶祝。維拉利爾贏得隊史首個重要錦標賽，後衞查美哥斯達在頒獎禮後剪掉龍門網的一部份留念。維拉利爾官方社交媒體都有上載查美哥斯達剪網的片段，除了向他致謝，並表示他貢獻了球隊近10年，這是他所應得的。

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