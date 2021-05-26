【綜合美國外電】周二另兩場NBA季後賽，衞冕湖人109:102作客擊敗太陽，場數扳平1:1。同市的快艇作客有當錫（Luka Doncic）繼續大勇的小馬，以121:127見負，主場連輸兩場，場數落後0:2，晉級形勢未許樂觀。

G1對太陽表現未如理想的球星安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD），今戰及時回勇轟下34分10籃板，當中他狂攻太陽禁區，加上勒邦占士（LeBron James）和舒路達（Dennis Schroder）分別有23分和24分貢獻，湖人最後以109:102擊敗太陽，場數扳平1:1。太陽主力基斯保羅（Chris Paul）在G1受傷，今仗顯然尚未康復，下半場僅上陣不足七分鐘，G3上陣成疑。

另邊廂，快艇主場再遭五號種籽小馬「以下犯上」，雖然尼納特（Kawhi Leonard）大爆發轟下41分，另一球星保羅佐治（Paul George）亦貢獻28分，但風頭不及取得39分7籃板7助攻的小馬控衞當錫，快艇最後以121:127告敗，連輸兩場主場賽事，場數已落後0:2。

快艇教練路爾（Tyronn Lue），對於球隊陷入0:2的局勢不感憂慮，他說：「我不擔心，他們在我們主場贏了兩仗，現時我們要還以顏色了。」