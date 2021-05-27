常規賽一哥爵士周三迎戰灰熊有米曹（Donovan Mitchell）復出，他上陣26分鐘攻入25分，加上干尼（Mike Conley）和高拔（Rudy Gobert）分別獲「雙雙」的20分、15助攻以及21分、13籃板，帶領全隊共有七名球員得分雙位數的爵士，在全隊三分球39投19中（48.7%）下，以141:129戰勝有摩蘭（Ja Morant）攻入職業生涯新高47分、五名正選得分都上雙的灰熊，在NBA季後賽西岸首圈場數追成1:1。第三戰將於周六在灰熊主場舉行。

季後賽首戰，常規賽三分球命中率最高的爵士失靈，全場三分球47投僅12中，但爵士周三遠射回復水準，因扭傷右足踝缺席了最後16場常規賽以及季後賽首戰的米曹，與萊斯奧尼爾（Royce O’Neale）、干尼和恩高斯（Joe Ingles）合共投進15球三分，其中，米曹三分球10投5中，攻入14分的萊斯奧尼爾則6投4中，順利戰勝全隊三分球23投8中（34.8%）的灰熊。

爵士上半場輕鬆以74:54領先灰熊，但客軍第三節在摩蘭貢獻13分之下，攻入隊史最多的43分、在該節中更一度追至只落後91:93，惟最終難逃一敗。D布祿克斯（Dillon Brooks）今仗為灰熊攻入23分，華倫斯拿斯（Jonas Valanciunas）則有18分進賬。值得一提是，爵士今場所入141分是隊史在季後賽單場最高得分，打破了1985年對金塊的131分紀錄，至於摩蘭攻入47分，則成為了季後賽單場得分最多的21歲或以下球員，舊紀錄是勒邦占士（LeBron James）2006年所締造的45分。

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