周三歐霸盃決賽，維拉利爾最終憑互射12碼以11:10擊敗曼聯，首次奪得歐霸盃冠軍。賽後不少人批評曼聯門將迪基亞，他面對11個12碼無一個能撲出，賽後網上就流傳出一張曼聯教練團給他的12碼貓紙。

在迪基亞的毛巾當中，曼聯教練團為他準備了維拉利爾球員的12碼貓紙，上面列出了對方除了門將以外10個球員的慣用腳和預計射的方向。不過，在10個非門將球員的預計中，當中只有三個預測是正確，似乎他們的預測不是太準確。

然而，迪基亞臨場亦沒有跟足貓紙的提示，他只做出6次跟貓紙一樣的判斷，當中有2次對方的射門方向和貓紙預測相同，但迪基亞都未能撲出。在11次的12碼中，迪基亞5次撲對方向，但一球都未能救到。

值得一提是，過去球迷在討論12碼的方向時，左右會令人混淆是龍門方向還是射門球員方向，在貓紙上，他們就明確寫上GK LEFT(龍門的左方)，方便迪基亞閱讀。

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