繼周二歐洲足協（UEFA）宣佈會對拒絕退出「歐洲超級聯賽」的皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯，展開紀律處分程序後，這三支歐洲豪門在周三發表一份聯合聲明，對於UEFA堅持採取處分表達不滿，並且表明會繼續堅持歐超聯計劃。

此前有報道指，由於皇馬、巴塞以及祖記至今仍然未有退出歐超聯的關係，有關紀律處分程序已經展開，有指UEFA有機會禁止三隊參與歐洲賽兩年。只不過「皇巴祖」隨即在周三發表聯合聲明，對UEFA的處分作回應：「巴塞、皇馬及祖雲達斯強烈抗議UEFA對三間足球歷史中最重要的球會一直施加強制手段，此前法院已經作出了明確聲明，警告UEFA在進行法律訴訟期間，不要採取任何懲罰參加歐超聯球會的行動。因此，UEFA開始紀錄處分程序是無法理解。」

三間豪門在聲明中續指：「由一開始，歐超聯的目的就是希望可以改善歐洲足球的現況，希望通過與UEFA進行對話，令球迷增加對這項運動的趣。現時UEFA不希望通過公開對話探討足球現代化，不過巴塞、皇馬及祖記有超過一個世紀的歷史，將不接受任何形式的威脅以及壓迫。我們要不改革足球，要不就只可以看着足球滅亡。」

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