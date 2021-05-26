國際米蘭雖然重奪失落11年的意甲冠軍，但因大股東中國蘇寧集團「莫財」，要求職球員未來減薪共渡時艱，更會賣走主力套現，據指因此令主帥干地大為不滿。周三球隊發表聲明，指已與干地達成共識提前終止合約，這位51歲的意大利籍主帥將會離開國際米蘭。

早前已經多番傳出消息，因國際米蘭財困，主席張康陽親自己要求球員放棄兩個月月薪，而未來全隊亦可能減薪多達15至20%。另外，球隊亦計劃賣走盧卡古或拿達路馬天尼斯等具市場價值的球員，令球隊可獲利1億歐元（約9.5億港元）舒緩財困。有意大利傳媒指雙方在上周六會面，干地無法接受球隊的決定，與其打算大展拳腳，繼續增兵加強實力的願景背道而馳，最終在四日之後雙方達成共識和平分手。

在聲明中，國際米蘭感謝干地在位2年來非凡的表現，包括《天空體育》等傳媒報道，干地與球隊尚餘一年合約，其1,300萬歐元的年薪只會收取當中的700萬歐元作為解約費用。而這位前車路士領隊現時已經與另一支倫敦球會熱刺扯上關係，至於國際下任主帥人選，大有機會為帶領拉素表現出現的「細恩」施蒙尼恩沙基。

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