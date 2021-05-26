日本體壇流行與動漫作品crossover，當中亦有不少具有「地域關係」（地元）元素的合作，過去有不少日職球隊更找來與自己所屬地區的代表性動漫人物或作品進行crossover，吸引更多本地球迷的關注，成最強打氣團（応援団）。

文：薰爵

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《蠟筆小新》x浦和紅鑽

另一套香港讀者都非常熟悉的《蠟筆小新》，故事中的「春日部市」其實就是位於埼玉縣，與浦和紅鑽的埼玉市相鄰。所以浦和紅鑽多年來多次與《蠟筆小新》舉行過各種合作活動，球隊今年更連續第二年推出「紅鑽x小新」的合作商品。

《櫻桃小丸子》 x清水心跳

雖然不少動漫作品都喜歡以首都東京作為故事的舞台，不過亦有例外，當中不少都是兒童向作品。國民級動漫作品《櫻桃小丸子》的故事舞台位於靜岡縣的清水市，該地區自2005年起與清水心跳所屬的靜岡市合併，不過兩者的關係不止於此。作者櫻桃子出生於清水市，與前日本國腳長谷川健太（小圖）是小學同學，故事中小丸子其中一位同學「健太」亦是以他為藍本。

作為靜岡縣的兩大代表，清水心跳和《櫻桃小丸子》過去除了舉行過許多合作活動外，清水心跳的球迷亦喜歡自製小丸子的打氣橫額。櫻桃子2018年因乳癌病逝時，清水心跳亦有發表悼念信。雖然長谷川健太當時已經是FC東京的教練，仍透過球隊發表悼詞。小丸子的步伐未有因為作者的離世而停頓，去年她更「轉會」到FC東京，與長谷川健太crossover，慶祝他以教練身份奪得日職第200場勝仗。

《足球騎士》x 湘南比馬

除了兒童漫畫，少年足球漫畫同樣是深受歡迎的crossover題材，除了《足球小將》過去一直與日職合作外，曾經在香港電視台播放過動畫版的《足球騎士》亦成為了神奈川縣的代表。故事主角逢沢駆由初中至職業聯賽都效力湘南地區的球隊，順理成章成為了湘南比馬的合作對象。

《小飛俠阿童木》x神戶勝利船

不過，並非每一支日職球隊所屬的城市都擁有動漫世界的「地元代表」，就好像神戶勝利船曾經在2018年與《小飛俠阿童木》crossover，不過在故事的設定中，阿童木是在位於東京高田馬場的日本科學省研究所誕生，與神戶一點關係都沒有。然而神戶就解釋，因為球會所在的兵庫縣是作者手塚治虫成長的地方，為了紀念手塚老師誕生90周年所以設計了這次合作計劃，對球迷來說應該是一個較難理解和牽強的理由吧？