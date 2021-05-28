曼聯周三於歐霸盃爭冠失利，表現遭狠批的前鋒拉舒福特，繼續做他的慈善球王；最近透過Zoom與前美國總統奧巴馬交流，探討兒童饑荒議題，獲對方大讚關心時事及社會，自愧不如。

福仔於去年疫情期間，致力爭取向英國基層兒童提供免費膳食計劃，超過100萬名兒童受惠，更去信首相約翰遜，要求延長食物券到暑假。他這兩年一直關注兒童問題，連奧巴馬都被他吸引了，日前在一個書籍網上座談會上，就透過Zoom與這位曼聯球星交談。

據悉，奧巴馬在對話過程中大讚福仔：「我遇過很多年輕人，就好像拉舒福特這樣，比我當年23歲時做得更多，他們已經在改變自己的社區，形成一股積極的能量，即使只是在一個小範圍內，但那是可以產生影響力的，使我們每一代的人變得更好。」

至於拉舒福特則認為能與奧巴馬這樣的大人物透過Zoom對話，就好像發夢一樣：「好像不是真實的，我在曼徹斯特的廚房裏，和奧巴馬傾談，但他立刻讓我很放鬆，真的很享受與他對話的每一分鐘，在與奧巴馬對話時，你想做的就是聆聽。」

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