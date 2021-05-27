常規賽1哥爵士在季後賽首戰爆冷不敵8號種籽灰熊，周三西岸首圈G2再次在主場出擊不容再失，有明星後衞米曹（Donovan Mitchell）傷癒復出貢獻25分，加上多名主力手風甚順，以141:129擊敗灰熊，將場數扳平1:1，亦刷新了爵士在季後賽的單場得分紀錄。

米曹僅上陣26分鐘便有25分進賬，另外兩名主力干尼（Mike Conley）和高拔（Rudy Gobert）同樣有出色表現同得「雙雙」，分別貢獻20分、15助攻以及21分、13籃板。灰熊今場進攻表現不差，五名正選都獲雙位數得分，甚中主力摩蘭（Ja Morant）更攻入職業生涯新高47分，但最終仍不足以擊敗主隊。爵士今場亦打破隊史季後賽單場得分紀錄，舊紀錄是1985年攻入金塊131分；球隊將場數扳平後，將於周六轉戰灰熊的主場，進行第三回合比賽。

同日東岸首圈賽事，頭號種籽76人在主場以120:95再贏巫師，將場數領先至2:0。主隊控衞賓西蒙斯（Ben Simmons）表現搶鏡，貢獻22分、9籃板及8助攻。比賽亦發生小插曲，巫師韋斯卜克（Russell Westbrook）在第四節初段因右足踝受傷離場，返回更衣室時在球員通道被一名76人球迷倒下爆谷而大發雷霆想要動手，要由幾名巫師職員和場地保安阻止，該球迷及後則被保安驅逐離場。

文：CAT