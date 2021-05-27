近況低迷的西部聯，在澳職周五獨腳戲主場面對墨爾本勝利，幾近決定球隊今季季後賽資格，雖然一眾老將如貝利沙、迪亞文迪等已體力透支，幸好中場域陀辛捷士停賽期滿復出，加上勝利已篤定無緣季後賽，近況同樣低沉，信鬥心較高的西部聯可全取三分，讓平/半捧上盤。（球賽編號：星期五1；今日5:05pm開賽）

文：牽牛

西部聯上仗作客以0:3大敗予威靈頓鳳凰，已經連輸五場，排名跌至第10，落後前6達8分，餘下三場常規賽，除了今仗對勝利外，其餘對FC麥克阿瑟及中岸水手均屬前列分子，如果今仗未能全取三分，差不多宣判西部聯闖季後賽失敗。

辛捷士復出領軍

當然西部聯近期表現確差，上仗大敗予威靈頓鳳凰，速度、壓迫性及不上對手，如非對方連番失機，失球更不應只得三球；因應疫情而令賽期更密，休息時間不足，西部聯老將甚多，他們狀態亦一直下跌，35歲前鋒貝利沙自4月中入球後，已九場比賽交白卷，教練魯達考慮攻力不足，近仗將另一老將迪亞文迪推上前線，與貝利沙合作雙箭頭，但效果也不明顯。幸好今仗有西班牙中場域陀辛捷士停賽復出，可減輕迪亞文迪中場領軍責任，後備兵如伊卡哥洛辛拿、魯斯迪卡狀態也不錯，魯達如給予他們更多機會，效果或會更佳。

勝利變例行公事

勝利已沒有爭取季後賽機會，澳職賽制也不愁降班，球員應付餘下兩場例行公事，就可以提早「放暑假」，事實上勝利近仗也沒有鬥心，已經連輸五仗。踢法上，勝利也不是中場壓迫性強的球隊，常規中場積基比廉馬、積及畢打菲特都不是速度型，以慢對慢，也有利西部聯發揮。而且勝利近仗也放手，讓利頓布魯克斯、賓科拿美等年輕球員上陣，旨在吸收經驗，為下季鋪路，今季2遇西部聯只得1和1負劣績，包括主場以3:4落敗，球隊已經作客五連敗，今仗受讓也難看好。