今年初遇上車禍，右腳嚴重受傷的美國高球天王活士，在出事後首次接受傳媒訪問時，拒絕回應會否重返賽場，僅表示目前的首要任務，是再次能夠單靠自己的力量走路。

活士今年2月23日，在加州洛杉磯駕車失事撞樹受重創，當中右腳小腿、足踝及腳掌出現多處骨折。這位15項大滿貫錦標得主日前接受《高球文摘》訪問時，未有回應有否計劃復出，只謂首要目標是能夠重新走路。「我正忙於接受物理治療，這是每日都要做的事，我要一步一步來。」活士說。

儘管以往亦曾受到嚴重傷患困擾，單是背部已動過五次手術，左膝亦同樣經歷過開刀之苦，但活士形容今次的復康過程，是歷來最艱辛的一次。他說：「這完全是兩碼子的事情。以往的種種傷患，令我對復康有一定了解，但我從未試過如此痛苦。」

活士上月曾透過社交網站，分享了一幅自己撐着拐杖、並要在右腳着上保護靴的相片，但一張在網上流傳的近照顯示，他已無需穿上保護靴。這位45歲前高球一哥表示，非常感激各界的支持。「我得到很多支持，包括來自高爾夫球壇內外的人士，這對我意義重大，亦為我帶來了極大的幫助。」他說。

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