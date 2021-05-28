NBA季後賽展開後，不少球隊主場館獲准進一步開放更多球迷入場，雖然球迷重返為賽事大大增添氣氛，但部份粉絲行為有欠尊重，竟以各種方式攻擊對隊球員。網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）就忿忿不平，發帖批評那些過火球迷，灰熊小將摩蘭（Ja Morant）亦成為最新受害者，其父親也按捺不住作出投訴。

這幾天的季後賽賽事，接二連三發生球員被球迷攻擊的事件，好像是巫師球星韋斯卜克（Russell Westbrook）日前被一名坐在球員通道上的76人球迷倒爆谷，早前已跟紐約人球迷有口角的鷹隊控衞T楊格（Trae Young），更遭主場球迷吐口水。兩位違規球迷各被無限期禁止踏足兩隊主場，並遭取消持有的季票。早年離開雷霆轉投勇士的KD，亦經歷過被球迷辱罵的日子，今次他亦疑似幫韋少出頭，在Twitter發文說：「在你們這些混蛋被終身禁止進入球場後，比賽才有真正的樂趣。」

至於正在出戰爵士鬥灰熊系列賽的小將摩蘭，在日前灰熊作客以129:141輸掉G2一仗，亦被三位爵士球迷以粗俗及帶有種族主義成份的言語攻擊，受害者還包括太太Jamie及父親，三人最後同遭爵士無限期禁止入場。摩蘭父親希望為兒子伸張出義，他向ESPN表示先後被三位爵士男性球迷辱罵他們的家庭，幸球場保安已迅速處理事件：「那是非常不尊重，超過我們的底線太多了，你不能像這樣說話。」摩蘭得悉爵士的禁賽決定後，也在twitter回應：「我的家庭理應能為我打氣，我的隊友亦不應被不適當的言論辱罵。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波