歐洲主流聯賽上星期煞科，重心推介法甲冠軍戰里爾「讓球主客和」「和局」，結果真係小勝2:1封王，有三倍幾嘅賠率，希望大家滿意。歐洲波好多都開始完季，不過美職就開始咗唔係好耐，星期六、日都有唔少好選擇。

戰友盧卡東尼玩美職都有心水，佢就話FC辛辛那提實力太差，可以長捧對家；不過個人覺得，美職始終糖水滾塘魚，都係集合北美二線兵加上歐洲過氣外援，就算真係好弱，但遇上同級分子又真係冇咩特別高低，好似FC辛辛那提，上仗都叫反彈，作客贏到CF蒙特利爾開齋，長追弱旅對家，倒不如長追強隊，始終實力參差之下，有戰力球隊更容易贏。

美職最強又比較正氣球隊，一定係西雅圖海灣者（綠衫），中場領軍球員係國腳基斯甸路爾丹，以佢實力其實都夠喺英超中下游、英冠頂級球隊立足，不過佢就堅持留喺西雅圖。上季打到季後賽決賽，好慘情咁大敗畀哥倫布機員，今季決心捲土重來。海灣者開季都好對辦，7戰拎到5勝2和，保持不敗身，下周日主場對西岸下游嘅FC奧斯汀，莊家就梗係睇好，世界博彩公司平均值主W1.58倍，不過既然對佢哋有信心，就一於要「讓球主客和」「主勝」。

另外，FC洛杉磯屬於主攻球隊，前線擁有卡路士韋拿、迪亞高羅斯等外援，但衰在後防唔穩陣，真係入球「大」佳品，星期六主場對紐約城，紐約城開季六場波，場場都有波入，兩隊鬥攻一於要入球「大」。

文：Goal進

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