英超球季圓滿結束，今集《如何講英超》也來一個總結，足本重溫請按此。何輝賽前預測前四均全中，他料今年增兵的車路士有望奪冠，前設是林伯特能駕馭一班球員，結果林伯特被炒，直至杜曹上任才勉強追到第四位。另外，他亦估計比爾沙帶領的升班馬列斯聯能異軍突起，結果該隊亦表現亮眼，排聯賽榜第九位。他笑說：「但我預測唔到韋斯咸，韋斯咸我估佢降班，冇諗過嗰條中軸咁勁（迪格蘭賴斯、湯馬士蘇錫克）。同埋都要讚莫耶斯，好多細心嘢係睇到。」至於何Wayne賽前預計利物浦會跌出前四也相當接近，利物浦靠門將艾利臣對西布朗一戰的關鍵頭槌，並在最後一周賽事擊敗水晶宮，才能排第三位。

歐聯決賽曼城對車路士將於香港時間周日凌晨舉行，勝負其中一個關鍵就是車路士兩名主將——門將艾度亞文迪和尼高路簡迪能否傷癒復出，何Wayne認為若阿列沙巴拿加把關會帶來隱憂：「我係奇雲迪布尼，見到阿列沙巴拿加都起腳啦喺禁區頂！」何輝認為車路士踢法很難改變，都是以穩守快擊為主，變相令曼城能預先作出相對部署：「我諗曼城自己知道係強勢，但佢哋都會好小心對車路士嘅快擊。」何Wayne亦預計球場節奏較慢，以曼城控球為主，他傾向曼城會小勝，估1:0或0:0悶和。何輝認同何Wayne睇法，自己也是傾向曼城捧盃，他笑說：「着咗喺身（曼城波衫），好難唔揀。」

歐聯決賽曼城對車路士將於香港時間周日凌晨舉行，勝負其中一個關鍵就是車路士兩名主將——門將艾度亞文迪和尼高路簡迪能否傷癒復出，何Wayne認為若阿列沙巴拿加把關會帶來隱憂：「我係奇雲迪布尼，見到阿列沙巴拿加都起腳啦喺禁區頂！」何輝認為車路士踢法很難改變，都是以穩守快擊為主，變相令曼城能預先作出相對部署：「我諗曼城自己知道係強勢，但佢哋都會好小心對車路士嘅快擊。」何Wayne亦預計球場節奏較慢，以曼城控球為主，他傾向曼城會小勝，估1:0或0:0悶和。何輝認同何Wayne睇法，自己也是傾向曼城捧盃，他笑說：「着咗喺身（曼城波衫），好難唔揀。」

何輝嚴選英超最佳11人

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：芝維爾、哈利馬古尼、魯賓戴亞斯、祖奧簡斯路

中場：菲爾科頓、美臣蒙特、湯馬士蘇錫克、根度簡、奇雲迪布尼

前鋒：哈利卡尼

何Ｗayne嚴選英超最佳11人

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：勞基梳爾、魯賓戴亞斯、史東斯、祖奧簡斯路

中場：菲爾科頓、美臣蒙特、根度簡

前鋒：孫興民、哈利卡尼、迪亞高祖達

youtube重溫連結：

https://www.youtube.com/watch?v=MwPWVQ1zNCE

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