英格蘭中場連格下半季外借到韋斯咸之後鹹魚翻生，不過英國傳媒近日就爆出原來連格早排喺韋斯咸遭到一件不愉快事件，早前佢喺比賽期間就畀人喺更衣室偷咗隻名錶，到而家仲未捉到個賊。

事緣今個月初韋斯咸對愛華頓嘅賽事期間，韋斯咸球員嘅更衣室畀人「爆格」，連格仲畀賊仔偷走一隻價值5萬鎊（約55萬港元）嘅名錶。球隊當時已經報咗警，不過倫敦警方至今仲未拉到人。

據英國傳媒引述消息人士指，倫敦球場嘅保安非常嚴密，有閉路電視同保安員看守，外人基本上無可能走入更衣室，過去亦從來未發生過類似事件，暗示球隊可能有「內鬼」偷嘢咁話。

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