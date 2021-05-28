年度第二個大滿貫的法國網球公開賽將在周日開鑼，一眾球手在比賽前後及比賽莉間，都會按慣例出席記者會，回答傳媒提問和分享出戰感想。不過女單世界排名第二的日本球手大坂直美就表示，今年將不會出席任何法網記者會，以免記者們有任何刁鑽的問題，影響到她的心理健康。

今年初在澳網贏得個人第四個大滿貫的大坂直美，剛於Sportico公佈的過去12月全球前百位運動員收入排行榜中，以5,500萬美元年薪排在第15位，創女子運動員收入新高，亦比她自己上個年度多賺2,000多萬美元。這位23歲混血球手無疑是球壇炙手可熱的新星，其故事亦是傳媒追訪的對象之一，不過大坂日前表示在比賽期間不會出席任何法網記者會，她認為記者們的提問影響到其情緒及心理健康，她在社交媒體發聲明道：「我寫這文的目的是要跟大家交代，法網期間我不會有任何的記者會。」

「我經常認為人們都不會關心運動員的心理健康，每次我看到記者會或者參與其中時，我就會有這個感覺。我們永遠都只坐在那裏，被問一些已被問過好幾次的問題，或者被問一些會令我們質疑自己想法的問題，我不想讓別人有機會質疑我。我不召開記者會是不關私人原因的事，有部份記者在我年輕時已開始訪問我，我們關係也很好，但如果賽會繼續堅持『出席記者會，否則被罰錢』的想法，繼續無視運動員心理健康，我只得一笑置之。」大坂這樣說，是因為她的決定引起法網協會展開商討，要如何處置她這個特別情況，賽會指大坂不出席強制性的記者會，就有機會被罰款。

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