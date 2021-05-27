周三NBA季後賽76人主場迎戰巫師的Game2賽事，巫師主將韋斯卜克（Russell Westbrook）在第四節足踝受傷，正當這名球星步離球場時，一名坐在球員通道上的76人球迷，竟然向韋少倒爆谷，突然遭敵對球迷侮辱的韋少昂然大怒，幾乎想走上看台找肆事球迷算仗，幸在保安人員阻止下，未有發生進一步衝突。

結果失去了韋少的巫師以95:120不敵76人，總場數落後0:2，受傷落敗兼遭侮辱的韋少賽後表示：「老實說，這已變得失控，特別是對於我……有些事情已經越界，如果有人在街上拿爆谷倒在我頭上，你知道會有甚麼發生。」、「在這些球場內，你必須開始保護球員，我們且看NBA會做些甚麼。」

最終該名球迷即時被保安驅逐離場，周四76人再宣佈會對該名球迷作出處罰，包括無限期禁止他踏足76人主場館富國銀行中心（Wells Fargo Center），並取消這名球迷的76人季票。76人亦在聲明中表示：「我們對韋斯卜克及巫師遭受到這種不可接受和不尊重的行為表示歉意。」

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