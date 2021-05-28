車路士周六就會在葡萄牙中立場舉行的歐聯決賽，跟曼城合演英超打吡，英國傳媒報道指，藍戰士已放棄着上下季的新波衫出賽，並會穿回今季的主場戰衣上陣。

《每日郵報》登出了一件車路士決賽日球衣的照片，上面印有賽事、日期及對手等資料，但款式卻是今季的版本，令不少球迷都感到奇怪，為何他們會放棄這個宣傳新衫的好機會。其實車路士早前在英格蘭足總盃決賽，搶先穿上了21/22年球季的新主場球衣上陣，豈料卻以0:1不敵李斯特城，屈居亞軍，而該會的女子隊於月中的歐聯決賽，亦同樣在着上新衫出戰的情況下，慘吞巴塞隆拿女子隊四隻光蛋。據報藍戰士是為免不幸的事情再次發生，才決定穿回今季的球衣出戰曼城。

事實中，車路士今次的迷信舉動亦不無道理，該隊在08年歐聯決賽，曾在穿上翌季球衣上陣的情況下，與曼聯戰至互射12碼階段後落敗。至2012年歐聯決賽，藍戰士吸取了上一次的教訓，穿回當季的球衣火併拜仁慕尼黑，結果成功擊敗對手，贏得球會史上首個歐聯冠軍。除此之外，車路士在13年及19年歐霸盃決賽，都是披上當時的戰衣奪冠。

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