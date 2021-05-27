根據英國太陽報引述西班牙傳媒消息指，巴塞隆拿球星美斯雖然在去年夏天引發了一場離隊風波，不過現時會長拿樸達已經與美斯的父親兼經理人佐治達成協議，這名33歲阿根廷前鋒將會與巴塞續約至2023年6月，這意味着曼城以及巴黎聖日耳門（PSG）將無緣簽入美斯。

經歷了過去一年的不穩定性後，美斯仍然決定留在巴塞。雖然美斯與曼城以及PSG等球會仍然有聯繫，只不過考慮到好友阿古路有機會在今夏加盟巴塞，因此美斯留隊的機會甚大。雖然此前有指美斯假如決定留隊的話，由於巴塞財困問題導致球員需要進行大幅度的減薪，惟美斯續約後的最終薪金仍然未確定，巴塞需要再對財務進行審計後再作決定。

此前美斯在接受阿根廷傳媒訪問時，他就曾經表示過今季巴塞贏得西班牙盃為轉捩點，似乎暗示自己有機會留隊：「當我參加比賽時，我總是為贏得勝利而努力。對上一個西班牙盃是十分特別，因為過去幾年球隊的表現不佳。我們是一支年輕的球隊，有很多新面孔，所以贏得西班牙盃是球隊的轉捩點。」

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