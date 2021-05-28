周四NBA季後賽，衞冕的湖人G3回到主場迎戰太陽。今仗是紫金兵團八年來首次在主場出戰季後賽，約7千名球迷見證湖人在史達普斯中心獲勝。安東尼戴維斯（Anthony Davis）再度爆發，交出34分11籃板，加上勒邦占士（LeBron James）獲21分9助攻，兼個人創新里程碑，湖人最後以109:95力挫太陽，反超場數2:1。

季後賽首戰被太陽先下一城的湖人，上仗憑AD回勇領軍轟炸敵方禁區，成功扳平場數1:1。今戰回到史達普斯，有約7,000名主場球迷支持，紫金兵團整晚表現相當不俗。今次是他們自2013年4月28日以來，首次有球迷見證底下於主場出戰季後賽，他們上季因疫情要在奧蘭多「泡泡賽場」比賽及捧盃。湖人今仗續以身型優勢進擊太陽顏色地帶，其今場禁區得分大幅領先58:38，籃板數字亦力壓太陽51:35，當中AD和杜蒙特（Andre Drummond）各摘11籃板，湖人半場領先43:40。

換邊後AD和占士進入狀態，前者最後兩節拿下22分，後者亦有16進賬，湖人下半場最多領先23分。第四節餘7分31秒時湖人已拉開89:70，占士更於單打時罕見地面露笑容比賽，似乎把太陽當作是手中玩物。賽事末段湖人一度被卜克領軍追至99:91，但占士和古斯馬（Kyle Kuzma）再次拉開分數。完場前發生小插曲，湖人控衞舒路達（Dennis Schroder）最後35.4秒上籃時被卜克用力推走，後者被吹二級惡意犯規驅逐離場，太陽前鋒克魯達（Jae Crowder）亦因捲入事件被逐。

湖人未受事件影響，最後於主場大勝太陽14分，領先場數2:1，下場G4繼續主場出擊。AD賽後形容卜克的行為要不得：「沒可能發生，那次犯規是很糟糕。」而湖人再贏一場，占士職業生涯季後賽勝場已達170勝+，是聯盟史上唯一一位球員達到，湖人名宿費沙（Derek Fished）以160+勝場排名第二。

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