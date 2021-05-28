本地籃球迷苦候多時，終於有機會入場觀看甲一球隊比賽！東方龍獅和滿貫周六在修頓室內場合演慈善賽，雖然球員要戴著口罩比賽，但手術後養傷多時的藍軍後衞陳兆榮和楊睿騏（Ricky）也準備好復出，並揚言要為球迷打場好波兼拿下勝利。

兆榮在2020年1月的東南亞職業籃球聯賽（ABL）受傷，及後證實為左膝前十字韌帶再次撕裂，他決定3月開刀時，一併處理右手姆指外側韌帶斷裂的傷患。經過長時間的休養，這位29歲射手直言已準備好重返球場：「比起2017年第一次受傷只休息6個月，我今次的休息時間更長，接近有9至10個月，因為疫情令一切比賽取消，我亦可以專心養傷。」疫情曾令健身室閉門停業，令兆榮要另覓辦法做負重的復健練習，無疑對他構成一定麻煩，但兆榮透露最難捱是不能出國，被迫跟女友分隔異地：「因為女朋友在澳洲讀書，我不能出境，而她回港後又不能飛回澳洲，令我們不能見面。」

至於一直受到腳踝傷勢影響的Ricky，趁疫情趕緊開刀取出碎骨：「我在一、兩年前已經想開刀，但一直擔心術後要休息很久，最後見疫情持續，我便在去年4月底做手術。」這位22歲控衞續指，過去受傷患影響，在一星期可能要練一課、停兩課，除了影響練習質量，也令其心態變得頹喪，不過他在手術之後，狀態已漸入佳境：「現時變向和射球都輕鬆得多了。」

籃總早前宣佈初級組銀牌賽將在街場復辦，但兆榮卻指甲一強度甚高，為安全起見也不適合在室外硬地球場舉辦甲一賽事，他指東方和滿貫的友賽可供籃總當作參考，盼籃總可以設法重啟賓季。明年4月將滿30歲的兆榮更自稱老將，並感慨指出運動員生涯短暫，接近兩年的空窗期令他感到遺憾和不值。不過，兆榮也感激東方設法讓球員維持練習，並於疫情之下繼續支薪，讓他們不致於為生計發愁。這兩位藍軍後衞磨拳擦掌，準備好周六向球迷獻技，Ricky笑言得悉友賽滿貫後，全隊士氣高昂，兆榮亦保持一貫認真態度，盼球隊盡快適應比賽節奏，驗收練習多時的成果：「希望能為球迷打場好波，並且拿下勝利。」

東方龍獅‧滿貫慈善籃球賽

日期：2021年5月29日

時間：7:15pm

地點：灣仔修頓場館

門票售價：港幣80元、50元（長者及學生優惠票）

售票點：灣仔修頓場館

售票時間：當日5pm起開始發售

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