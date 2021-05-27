周三NBA季後賽東岸首圈第二回合，紐約人憑着32歲的後備戴歷路斯（Derrick Rose）攻入全隊最高的26分，加上本年度最佳進步球員蘭度爾（Julius Randle）在第三節回勇，協助主隊以101:92擊敗鷹隊，場數追至1:1。紐約人事隔八年再於季後賽嘗到勝利滋味，上一次打季後賽已是三年前的路斯，這次又上演「玫瑰重生」一幕。

文：王杰

路斯作為NBA史上最年輕的MVP，在年輕時期以超強的身體質素以及速度而聞名，因此生涯初期被寄予厚望，可惜在2012年左膝十字韌帶撕裂，加上之後經歷多次受傷後，籃球生涯亦走下坡。隨後路斯離開公牛後輾轉效力過四支不同球隊，直至年初再次重返紐約人，這名明星控衞再跟公牛合作多時的舊帥泰保杜（Tom Thibodeau）重聚，終獲得重生的機會，雖一度因染疫休戰一段時間，惟路斯最終克服難關，成為紐約人重返季後賽的功臣之一，更入圍競逐最佳第六人獎項，對路斯而言絕對是一大肯定。

紐約人事隔八年再獲勝

紐約人在G2再鬥鷹隊，後者開賽早段表現較好，加上蘭度爾上半場只得兩分進賬，令紐約人完半場以13分之差落後。第3節路斯於還剩9分鐘時射入三分球追成55:61，隨後紐約人逐漸收復失地，先有布洛克（Reggie Bullock）接連投進三分球追成72平手，再有蘭度爾射入反超前74:72後就未有再落後，最終以九分之差戰勝鷹隊。這除令紐約人在場數追成1:1外，更難得的是球隊事隔八年後再於季後賽取勝，上一次已是2013年5月16日，當時球隊在東岸四強擊敗過溜馬，可惜最終以2:4無緣東岸決賽，之後七年紐約人也無緣躋身季後賽。

路斯事隔三年再度出戰季後賽，G1已上陣38分鐘的他，來到今戰更上陣39分鐘並交出26分、4籃板及4助攻，而路斯上一次在季後賽取得25分，已是2015年5月仍效力公牛時。對於自己在紐約人重生，路斯表示一直都在等待：「我夢想這個時刻已很久，過去人們一直都表示我無法出戰太長時間，但只有我最清楚我付出了多少的努力。每次的訓練，我都會花兩小時在自己的腳上，所以你不能說我不能上陣30分鐘，我很開心自己能做到，亦很開心球隊獲勝。」

場內球迷謾罵鷹隊T楊格

紐約人獲勝後，有份入場的球迷同樣情緒高漲，場內不斷謾罵上仗叫紐約人球迷閉嘴的鷹隊主將T楊格（Trae Young）外（見另文），完場離開時更不斷在場外大叫：「我們要打網隊！」只不過這場「紐約打吡」雖可在東岸決賽時上演，惟紐約人除要淘汰鷹隊外，接下來仍要在四強踢走76人及巫師的勝方，才有望與網隊會師決賽。

手機用戶請按此放大圖表