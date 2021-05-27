加里夫巴利今季喺熱刺季尾開始大爆發，最後6場賽事一共入咗6球，煞科戰更加後備上陣22分鐘就梅開二度，幫球隊反勝李斯特城攞到下季歐洲賽嘅資格。原本一直都講緊巴利今季之後就會返去皇家馬德里，但係近日竟然有消息傳出，原來巴利打算喺今屆歐國盃之後退休，轉戰高爾夫球界！

早喺英超煞科日嘅賽後，巴利已經透露過會喺歐國盃之後作出重大決定：「我知道自己做緊咩，但係如果我家陣講嘢嘅話會引起好大混亂。呢一刻我淨係想踢好歐國盃，其他決定將會喺歐國盃之後先公佈。」西媒ABC報道，今年只係31歲嘅巴利同屋企人之前曾經傾過掛靴嘅可能性。年薪高達1,510萬鎊（約1.65億港元）嘅佢，更加願意一次過收750萬鎊解約費，正式同皇馬結束賓主關係，然後喺歐國盃之後掛靴。

據報巴利想退休嘅主因都係想保護屋企人，等佢哋唔使再受傳媒騷擾，亦都有傳佢會向職業高爾夫球界發展。眾所周知巴利係一位高球發燒友，佢2019年年尾幫威爾斯攞到歐國盃決賽周參賽資格之後，更加半講笑咁舉起咗寫住「威爾斯、高爾夫、馬德里」嘅國旗，表示其實高爾夫球對佢嚟講仲緊要過喺皇馬嘅足球事業。

不過其實亦都有傳聞話如果巴利成功同皇馬解約，熱刺將會以較低條件搵番巴利返嚟。英媒另一邊廂喺消息傳出之後亦都搵過巴利嘅經理人巴尼特，不過佢就全盤否認報道，仲話啲新聞係垃圾㖭。