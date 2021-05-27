法新社報道，以閉門及視像形式舉行的「孫楊案」重審聽證會，已於周四結束，國際體育仲裁法庭（CAS）發言人透露，判決最遲會在六月底公佈，換句話說，這位涉嫌違反禁規則、早前一度被判停賽八年的中國泳手，仍有機會參加今夏舉行的東京奧運。

「聽證會已如期結束，宣判日子還未有決定，但遲會在六月底公佈結果。」CAS發言人對法新社說。

因為疫情而押後了一年的東京奧運，將於7月23日揭幕，而游泳項目則會在24日展開。儘管孫楊未有參加早前舉行的國內選拔，但根據國家體育局的通告指，曾於2019年世錦賽贏得冠軍的泳手可以直接入選，意味着這位兩年前曾在南韓光州世錦賽獲得200和400米自由泳金牌的泳手，將可直入東奧。

曾奪得三面奧運金牌的孫楊， 18年在其杭州住所遇到世界反禁藥組織（WADA）人員，上門進行突擊藥檢時採取不合作態度，更指使保鏣打爛血液樣本瓶。國際泳聯一度裁定孫楊沒有違規，WADA遂向CAS提出上訴。首次公開聽證會19年11月在瑞士蒙特勒舉行，CAS在20年2月宣佈重判孫楊停賽八年，他其後向瑞士聯邦最高法院提出上訴得直，獲得重審機會。

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