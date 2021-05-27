曼聯在歐霸盃決賽互射12碼飲恨，門將迪基亞成為罪人之外，紅魔鬼未能在法定時間及加時解決對手，領隊蘇斯克查亦成為箭靶，事關今場決賽雙方在90分鐘各有5個換人名額，加時還可以多換一人，但蘇B等到第100分鐘才作出今場首個調動，被質疑反應過慢、臨場調動未有大師風範。

球員生涯經常充當後備殺手的蘇B，擔任領隊卻不太信任陣中的後備奇兵，曼聯在55分鐘扳平後氣勢曾壓着對手，此時維拉利爾教練艾馬利，立即將中場悍將高基連入替射手卡路士巴卡，加強中場截擊能力助「黃潛艇」穩住形勢，再於77分鐘換入2名攻擊球員，保留前線活力及反擊力，繼而於88分鐘換走體力透支的兩閘球員。

反觀曼聯卻一直按兵不動，直至加時的第100分鐘才以費特洛迪古斯入替格連活特，最終全場佔有多達六成控球率的曼聯，就算在加時最後10分鐘連換4人也未能再取入球，結果互射12碼飲恨。賽後蘇B解釋指：「當你擁有格連活特及拉舒福特，他們有能力改變戰局，般奴、卡雲尼可以創造任何東西，我認為最好的球員都在場上，還有普巴。」蘇B又稱：「現在不是指摘我的時候，當你沒有獲得冠軍，外界便認為你所有東西都做得不對。」對於在極刑戰前沒有換上被指更擅長撲救12碼的甸恩軒達臣，蘇B回應說：「我們對迪基亞充滿信心，12碼大戰能發生任何事，我會堅持門將踢足全場。」

文：尊嘉