意甲球會祖雲達斯周五宣佈，僅上任一季的球隊教練派路正式離任，據傳媒消息指，前祖記教練艾基利已經落實回歸球隊執教。

祖雲達斯周五於官網公佈派路離任的消息，並感謝這位意大利一代中場大師過去一季的貢獻：「感謝你派路，這是我們球隊上下第一句必須要說的說話。幾個月之前，派路在祖雲達斯的板凳上展開了新的冒險，首次以教練身份執教球隊。在這個艱難時期擔任這項工作，必須要具有非凡的勇氣和智慧，派路他都做到了。如果在足球世界中最重要的是獲得勝利的話，那麼請大家記住，派路在過去幾個月為我們贏了兩項冠軍，我們衷心感謝他在祖雲達斯期間的一切貢獻，並祝他未來一切順利。」

據網媒goal.com引述可靠消息指，曾經在2014至2019年期間帶領祖雲達斯連奪五次意甲冠軍的艾基利已經落實重返祖記執教，據報雙方將會簽約至2025年。

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