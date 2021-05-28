《華爾街日報》報道，巴黎聖日耳門球星尼馬去年與合作多年的贊助商Nike分道揚鑣，原來大有內情，理由是「一剔」的一名女員工，曾經遭到該名巴西前鋒性侵犯。

《華爾街日報》根據知情人士消息，以及該報得到的文件指出，一名「一剔」女職員曾向友人及同事投訴，於16年在紐約進行一項品牌活動時，尼馬曾在酒店房間內，試圖強迫她為其口交。該名員工於18年正式向公司作出投訴，Nike於是在19年委託了一間律師行進行調查，並決定暫停讓尼馬參與所有宣傳活動。「一剔」最終在20年，終止與尼馬的15年合作關係，而對方其後亦轉投Puma旗下。

報道指，其實Nike與尼馬本身仍有八年合約，但他們並未有公開解約原因。《華爾街日報》就指，實情是尼馬當時不肯配合調查工作，「一剔」才決定斬纜。不過，尼馬的發言人已否認有關指控，並強調是雙方是基於商業理由才結束合作關係。尼馬在19年亦曾被指在巴黎一間酒店強姦一名女子，但其後因為證據不足獲撤銷控罪，原告人事後更被控欺詐、誹謗及勒索等罪名。

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