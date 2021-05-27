20/21球季歐洲主流聯賽已經相繼結束，各隊馬上要為下季作準備，當中事隔多年重奪意甲冠軍的國際米蘭，以及在西甲衞冕失敗的皇家馬德里，都要為來季新主帥人選籌謀。國際「莫財」無力大搞，種種縮皮行為令教練干地極為不滿，已與球會達成解約協議；皇馬上季四大皆空，施丹亦在昨日心灰意冷再一次請辭。

雖然國際米蘭在20/21球季重奪失落11年的意甲冠軍，惟球會大股東中國蘇寧集團莫財，奪冠後要求職球員未來減薪共渡時艱被拒，下一步可能是賣走主力套現，據指因此令主帥干地大為不滿。球會在周三發表聲明，指已與干地達成共識提前終止合約，這位51歲的意大利籍主帥將會離開國際米蘭。

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國際中國班主縮皮

早前已經多番傳出消息，因國際米蘭財困，主席張康陽親自要求球員放棄兩個月月薪，而未來全隊亦可能減薪多達15至20%。另外，球隊亦計劃賣走盧卡古或拿達路馬天尼斯等具市場價值的球員，令球隊可獲利1億歐元（約9.5億港元）紓緩財困。有意大利傳媒指雙方在上周六會面，干地無法接受球隊的決定，與其打算大展拳腳，繼續增兵加強實力的願景背道而馳，最終在四日後雙方達成共識和平分手。據天空體育報道，干地與球隊尚餘一年合約，他只會收取1,300萬歐元年薪中的700萬歐元作為解約費用。

皇馬11年來首無冠

干地某程度上是功成身退，另邊廂皇馬的施丹卻算是黯然離隊。周四皇馬會方透過官網宣佈：「施丹已決定不再擔任球會教練。球會亦會尊重他的決定，並感謝他多年來為球隊的付出和貢獻。」施丹在2016年初接手執教皇馬，即帶領球隊連贏三屆歐聯冠軍；17/18球季結束離開後，施丹在2019年3月回歸，並在翌季助皇馬重奪西甲冠軍。球隊在今季戰績不穩，各個戰場皆未能奪冠，11年來首次四大皆空下，施丹終向球會請辭。

皇馬當務之急是物色新主帥，功勳顯赫的干地已成接任大熱門，目前擔任皇馬B隊主練的魯爾同樣成為「新艦長」熱門。至於國際米蘭方面，則打算以近年帶領拉素表現出色的「細恩」施蒙尼恩沙基作為替補人選。另外，據意媒報道祖雲達斯亦決定辭退僅執教一季的派路，並由曾領「老婦人」連奪五屆意甲冠軍的前教練艾基利回歸執教；巴黎聖日耳門現任教練普捷天奴，亦獲熱刺斟介回巢領軍。

綜合歐洲外電