周三歐霸盃決賽，上半場落後一球的曼聯憑卡雲尼於下半場追平，與維拉利爾踢足120分鐘仍和1:1。馬拉松式極刑戰雙方連入21球，連門將都要出動下，紅魔門將迪基亞主射第11輪被撲出，結果維拉利爾憑互射12碼以11:10擊敗曼聯，首次奪得歐霸盃冠軍。第一次帶領曼聯殺入決賽的蘇斯克查，領軍兩年半繼續無緣冠軍。

文：港生

兩周前足踝韌帶受傷的曼聯隊長哈利馬古尼今仗未有上陣，門將就由歐霸8強及4強均正選上陣的迪基亞把關。不過，今仗先開紀錄的是首次躋身歐戰決賽的維拉利爾，柏利祖於29分鐘開出罰球，謝拉特摩蘭奴近門射入領先1:0。半場落後的曼聯於55分鐘扳平，勞基梳爾開左路角球被頂出，拉舒福特遠射被擋，皮球彈至小禁區前，卡雲尼補射破網扳平1:1。兩隊在剩餘法定時間均無入球要進入加時，後備入替的費特洛迪古斯禁區曾犯手球，但球證未有判罰12碼，雙方終要以互射12碼分勝負。

曼聯延四季錦標荒

前10輪2隊球員都順利射入，需要雙方門將主射，先射的維拉利爾門將魯利勁射中鵠，輪到紅魔迪基亞主射，極大壓力下被對方撲出，亦宣告將冠軍拱手相讓給維拉利爾。來自僅約50,000人口小城的「黃潛艇」，贏得隊史首個重要賽事冠軍外，曾率領西維爾三奪歐霸盃的教練艾馬利更創紀錄，成為首位四度領軍贏得歐霸盃的主帥（見另文）。

相反，蘇斯克查出任曼聯領隊兩年半以來，仍未帶領球隊奪得任何冠軍，今次亦是他領軍以來首次晉身決賽，曼聯亦未能打破自16/17球季在摩連奴麾下贏得歐霸盃冠軍後的4季錦標荒。對曼聯來說，今季是成績有進步的一季，取得英超亞軍及打入了歐霸盃決賽，但始終與冠軍無緣只能成為「雙亞軍」。

史高斯批紅魔輸慣

賽前曼聯名宿兼評述員史高斯曾看好曼聯捧盃，可惜事與願違，賽後史高斯就狠批球員爭勝決心不足夠：「球隊今仗表現不好，沒展示出必勝的決心。部份球員對落敗看似沒太大感受，像已接受和習慣落敗。蘇斯克查帶領球隊是取得進步，但曼聯應該是要贏冠軍，假如球隊在未來幾年都未有冠軍，蘇斯克查就不妙了。曼聯目前是一支太腍善的球隊，領隊亦是。」蘇斯克查亦是曼聯在「後費格遜年代」的四任正式領隊中，暫時唯一仍未贏下錦標的主帥，那怕是任期不足一季的費Sir接班人莫耶斯，好歹也在2013年帶領紅魔贏得社區盾。

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