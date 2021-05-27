【本報訊】繼2012倫敦奧運後，將代表香港出戰東京奧運的「跳馬王子」石偉雄，周四在順利邨體育館寓操於賽，兩次成功跳出最高難度分六分的「李世光跳」，足證石仔衝獎牌的決心。

過去一年多因疫情閉門練習，昨首次見傳媒，石仔背上多了個奧運五環紋身（小圖），29歲的他說：「事隔九年再次取得奧運入場券，對我是件幾難得的事，想留個紀念，也沒想像中痛，選擇奧運前紋，覺得奧運是我的目標。」石仔上一次比賽已是去年3月阿塞拜疆世界盃，該賽因疫情腰斬，昨日吸引大批傳媒到順利邨採訪，石仔表示正是他想要的規模，當是一個模擬的比賽。

曾兩奪亞運金牌的石仔，自2018年底取得雅加達亞運金牌後正式練習「李世光跳」，他坦言疫情令東奧延期，讓自己有更多時間熟習這跳法，對於這個高難度動作很易受傷，他指最驚險一次是2019年世錦賽首跳，撞了一下頸部，他說：「像撞車弄傷頸的感覺，回港後做了物理治療，幸好不是大傷，可以將2個動作練超過1,000次，主要是我好想去做好這動作，放棄好容易，但我好想在奧運做好自己。」石仔預期勁敵包括來自南韓、烏克蘭及俄羅斯選手。

東奧是否能如期舉行仍是未知之數，反對聲音也越來越多，但無損已接種疫苗的石仔鬥志：「日本有支持亦有反對東奧，這項四年一次的盛事，我相信國際奧委會及日本奧組委會盡力讓奧運順利舉行。」他更透露東奧不是他最後一站，目標是明年亞運爭取「三連冠」。