周四德甲班霸拜仁慕尼黑在官網宣佈，成功從英冠球隊雷丁，簽下現年23歲的英格蘭新星奧馬李察士，由於這位左後衞與雷丁的合約在今夏到期，故拜仁這次簽約不用花費任何轉會費，雙方簽約4年至2025年夏天結束，奧馬李察士將會穿起3號球衣。

今夏拜仁中後場失去了阿拉巴、謝路美保定及查維馬天尼斯數名球員，故有必要買人補充實力，繼早前以4,250萬歐元從RB萊比錫簽入法國中堅烏柏美卡奴後，周四再從雷丁免費簽入左後衞奧馬李察士，將可作為艾方素戴維斯的替補人選。拜仁高層沙歷咸美斯表示：「奧馬是技術極佳的左路守將，他懂得良好的前插時機，他亦非常敏捷，我們相信他可以在球隊中發揮出良好的角色。」

奧馬李察士則在拜仁官網表示：「能夠轉投拜仁是我很大的榮幸，這是夢想成真。我很自豪可以穿上這件世上其中一支最大球會的球衣，我希望我可以幫助球隊在未來繼續取得成功，我想感謝拜仁管理層的信任，我急不及待為拜仁上陣。」

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