歐聯決賽周六就會喺波圖進行，除咗球員已經飛咗去葡萄牙，雙方嘅球迷都已經去咗當地準備現場睇呢場大戰。不過，周四雙方球迷就起爭執，當地嘅酒吧因為防疫夜晚10點半就收檔，但啲球迷未有散場，反而喺大街大巷打起上黎。有片段就影到佢哋喺馬路上面大打出手，最後要當地警察出嚟制止大家先散開。呢場全英歐聯決賽，真係場內場外都會充滿火藥味。

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