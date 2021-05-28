曼城周六就會在葡萄牙中立場上演的歐聯決賽，硬撼同樣來自英超的車路士，翼鋒史達寧揚言，能夠阻止藍月亮首度稱霸歐霸的，就只有他們自己。

曼城今季已贏得英聯盃及英超冠軍，但他們在對上兩個月，曾兩度向杜曹麾下的車路士稱臣，包括在英足盃四強輸0:1，以及於英超次循環以1:2落敗。不過，史達寧認為今仗正是曼城復仇的好機會。「我們目前要做的就是集中精神爭標，老實說，唯一能夠阻止我們（捧盃）的，就只有我們自己。」史達寧說。「（在杜曹接任車路士領隊後）我們兩次跟他們交手都落敗了，但今場是歐聯決賽。在這一天，情況會有所不同，你要將最近的事情拋諸腦後，專心應戰。我預期這會是一場硬仗，但我們將可勝出。車路士有很多十分強壯的球員，今仗應該會相當體力化。」

自富豪班主蒙蘇在08年入主曼城以來，該隊在13年內已花了超過17億鎊（約187億港元）擴軍，而他們的終極目標，正是贏取歐聯冠軍。「自我加盟以來，會方一直希望我們贏得英超及歐聯錦標。」史達寧說。「能夠躋身歐聯決賽，是一項了不起的成就，但我知道球會不會就此滿足，但願我們可以完成目標，在周末之戰勝出，為球會再創歷史。」

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波