周四NBA季後賽公鹿於東岸首圈G3作客熱火，主場兩連勝的公鹿今仗前往造訪邁亞密，惟熱火這支上季東岸冠軍猶如變成魚腩隊，公鹿最多把比分拉開過32分。一眾熱火球迷已看得沒趣，但仍齊心在「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）射罰球時計時干擾他，惟無阻公鹿大勝113:84，領先總場數3:0叫糊。

公鹿首圈面對熱火可謂打得非常輕鬆，他們首戰加時以2分險勝後，上仗就大炒這支總決賽球隊34分。今場來到熱火的美國航空球場作客，對手有主場球迷入場支持下，仍無法改變戰情。公鹿打完首三節已大幅領先86:60，最多把比分拉開過32分，並把熱火全晚命中率壓制在37.6％，賽事後段已淪為垃圾時間。有部份熱火球迷已對愛隊非常失望，決定提早離場；亦有球迷堅持留守，並盼用主場力量干擾公鹿球員得分。

第四節初段公鹿遙遙領先90:70時，今場獲17分17籃板的字母哥踏上罰球線，鑑於他曾在G1因射罰球用了太長時間，罕有地被球證吹判投罰球10秒違例。今次熱火球迷就自發為字母哥計時，全場球迷高呼1到10，試圖干擾他。不過字母哥趕及最後一秒出手，並兩罰全中，不久後更提早離場休息。公鹿最後大勝113:84，成聯盟首支球隊在季後賽同一系列賽內兩次大勝熱火29分，亦是熱火自2010年後首次於首圈落後場數0:3。公鹿則是繼2019年季後賽首圈領先活塞3:0後，再有如此大的優勢。他們是今季季後賽首支叫糊，有望晉級分岸次圈的球隊。

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