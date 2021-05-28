周三曼聯在歐霸盃決賽，戰至互射12碼階段不敵維拉利爾屈居亞軍。中場保羅普巴作為紅魔陣中的大將，周五就在Twitter上表示自己近日為這場失利進行了反思，另外向球迷承諾，球隊會以更強大的姿態回歸。

自從在決賽失利之後，普巴事隔2天終於在社交媒體上發聲：「在歐霸決賽之後，我需要幾天的時間去進行反思。當然，無法贏得冠軍令我們十分沮喪，不過我們是一支挺胸往前看的球隊，我要感謝所有紅魔球迷對球隊的支持，我們很快就會以更強大的姿態回歸。」

在這場歐霸盃決賽之後，普巴就會回到法國國家隊報到，並隨隊出戰歐國盃。雖然現時普巴與紅魔仍然有2年合約在身，惟這名法國中場一直有傳會離開曼聯，因此有不少紅魔球迷留言希望普巴可以繼續留隊，只不過在疫情影響之下未必有球隊出得起高價收購，因此來季普巴留隊的機會不少。

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