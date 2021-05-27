本年度法國網球公開賽公佈種籽排名及抽籤結果，貴為13屆男單冠軍的「泥地王」拿度只被列為三號種籽，與一哥祖高域及費達拿處於同一條線，換言之今屆決賽將不會出現三人之間的夢幻對決。

力爭五連霸的拿度，今年只被列為法網第三種籽，居於祖高域及梅韋迪夫之後。這位世界排名第三的34歲西班牙球手，在首圈將會出戰澳洲的普比連，一路過關的話，便有機會在四強遇上祖高域。不過，在第一仗會面對美國球手辛達格連的祖高域，將可能要在八強賽事，先鬥被列為八號種籽的39歲「瑞士天王」費達拿。

女單方面，來自澳洲的一姐芭迪，在首圈會出戰世界排名第70位的美國球手佩拉，世界排名第二的日本球手大坂直美，會對羅馬尼亞的瑪利亞迪姬，衞冕的波蘭球手絲維迪克，會遇上其好友祖芸。此外，上屆亞軍姬蓮會火併17年冠軍奧絲達賓高，至於爭取個人第24項大滿貫女單錦標的莎蓮娜，則會與比古爭入次圈。

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