國際米蘭日前宣佈與意大利籍教頭干地提前終止合約，有消息指拉素教練施蒙尼恩沙基將成為繼任人選。外媒周四報道就指，「細恩」已確定將會離開拉素，他目前已準備接任成為國際主帥，有指他已跟球會簽下2年400萬歐元（約3,781萬港元）合約。

隨着干地周三同意跟國際米蘭提早解約，給予恩沙基離開拉素，一個重新發展的機會。據意大利天空電視台消息指，細恩已同意跟國際簽兩年合約，周三他跟拉素會長洛列圖會面時，本來已跟球會達成口頭續約協議，但他後來又改變主意。細恩亦宣佈自己已確定離隊的消息：「我要以激動的心情去宣佈，在6月30日我跟拉素的奇妙旅程就會來到終點。我要感激整間球會、球會主席、球員以及球迷，作為球員和教練，你們陪伴了我美好的22年，我們一直戰鬥並一起獲勝。這些回憶會永遠留在我心裏，藍和白會永遠是我靈魂的一部份。」

拉素亦發聲明指尊重恩沙基的決定，並感激他為球會多年的貢獻。據悉國際周五就會確定，恩沙基已跟球會簽下2年400萬歐元（約3,781萬港元）合約的消息。恩沙基在1999年以球員身份加入拉素，贏過意甲錦標和三屆意大利盃冠軍，於2010年宣佈掛靴。之後他就在拉素執教青年軍，直至2016年擢升成一隊教練。在他的拉素主教練生涯，他領軍贏過意大利盃和兩屆意超盃冠軍，今季更帶領拉素相隔13年來殺入歐聯16強。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波