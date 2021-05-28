周六將會代表曼城出戰歐聯決賽的中場大將奇雲迪布尼，此子在職業生涯初期曾經在車路士度過一段外借生涯，可惜在2013年期間回歸藍軍後未受時任領隊摩連奴重用，最終決定離隊他投。現時搖身一變成為世界最佳中場之一的迪布尼，就回憶起藍軍在12年歐聯封王時，未有邀請自己到現場觀戰，未知是否懷恨在心的迪布尼，近日受訪時就表示對當時球隊的奪冠畫面毫無印象。

迪布尼於12年冬季轉會窗以670萬鎊（約7,300萬港元）由亨克轉投車路士，馬上被借返母會效力，但在同一季季尾，球隊正值闖入歐聯決賽，不過當時藍軍未有邀請迪布尼前往德國觀戰。近日迪布尼在接受英國太陽報訪問，就似乎對這件事耿耿於懷，表示自己記不清當時的歐聯決賽：「我不在現場，我不覺得自己有被邀請，老實說我亦不太記得清楚這件事。有時候我會觀看歐聯決賽，有時候就不會，這取決於當時情況，所以我實在記不清當時的事。」

雖然九年前迪布尼無法到場觀看車路士奪冠，但周六就有機會以曼城球員身份擊敗舊主，一嚐捧起歐聯冠軍的滋味，迪布尼就認為球隊今年很大機會封王：「當你無法贏得歐聯冠軍時，人們就會認為你是失敗，這種感覺我由剛加盟曼城時就感覺到，但要贏下歐聯冠軍非常困難。之前球隊犯了太多錯誤，而今年我們沒有犯錯，遇到困難時非常團結，以正確的方式闖入決賽。」

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