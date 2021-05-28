利物浦今季受傷兵問題纏擾，多名中堅先後受傷，為部署來年再重返爭標之列，球季一結束就率先行動。周四利物浦宣佈，已經與RB萊比錫中堅伊巴希馬干拿迪達成個人條款加盟利物浦，這位22歲的法國中堅將會在7月1日正式成為利軍。

早於數日前已有消息傳出，利物浦會按照干拿迪跟萊比錫合約中列明的贖身條款，一次過向對方付3,550萬鎊（約3.9億港元）贖身費，收購這位22歲的法國籍中堅。他目前已同意加盟紅軍的個人條款，今次是英超今夏第一單重大交易。利物浦今季先後有華基爾雲迪積克、祖高美斯和祖爾麥迪比三名中堅受傷，球會為加強防線羅致伊巴希馬干拿迪。待三位中堅傷癒回歸後，再有季尾表現令人讚賞的尼達利菲臘斯，利物浦下季將可有五名中堅調動，不用再將法賓奴泰華利斯移後客串中堅，有望再挑戰各大錦標。

干拿迪表示：「我很高興能加盟如利物浦這樣的大球會。很期待展開我人年的新一章，亦非常期待和新隊友，教練團見面。現在我將會先集中應付U21歐洲國家盃賽事。」現年22歲的干拿迪17年加盟RB萊比錫，為球隊上陣95場攻入4球。他亦非常感謝RB萊比錫：「非常感謝萊比錫的所有人，大家的支持令我成長不少，不但成為一個好球員，更成為一個更好的人。」

領隊高普對這位新球員亦感到非常滿意：「我們簽下了一名能加強球隊質素的球員，他的身體素質令人印象深刻，快而且強壯，並且在空中優勢極大。我們正簽下一位可立刻上陣的球員，但他只有22歲，代表他亦在很大的發展潛力和空間，很期待和他合作。」

隨着干拿迪加盟，紅軍陣中多出來的防守球員將被外借或放棄，從德甲史浩克04借用回來的中堅奧辛卡巴克，將不獲留用。不過這位土耳其國腳不乏買家，據報他獲部份英超及德甲球會感興趣，有傳他會加盟另一間英超球會李斯特城，跟國家隊隊友蘇恩古並肩作戰。外界預料今夏的轉會窗將非常繁忙，除德甲多蒙特新星艾寧夏蘭特被多間歐洲球會吼實，據指西甲皇家馬德里的中堅華拉尼和英超阿士東維拉隊長基亞利殊亦有機會轉會，後者就獲得曼城領隊哥迪奧拿的賞識。

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